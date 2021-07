Cosa fare a Brescia dal 30 luglio al 1° agosto: i migliori eventi del weekend

Tutte le migliori proposte in città e in provincia

In agosto - il mese estivo per eccellenza - la voglia di uscire nel weekend arriva alle stelle. Nonostante le limitazioni dovute al coronavirus, anche il fine settimana dal 30 luglio al 1° agosto non delude e propone eventi e iniziative di ogni tipo, in grado davvero di accontentare i gusti di tutti.



Numerosi i concerti e le mostre, ma non mancheranno i mercatini per una bella passeggiata e un po' di shopping all'aria aperta, cinema, spettacoli e le sagre di paese, seppur quest'anno davvero decimate (ma è presto in arrivo una storica Festa del Vino, assolutamente da non perdere).

L'elenco completo degli eventi in programma è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!