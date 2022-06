Cosa fare a Brescia dal 3 al 5 giugno 2022: i migliori eventi del weekend

Il weekend in arrivo propone iniziative di tutti i tipi senza soluzione di continuità, dagli eventi più attesi - come la Festa del Carmine e Valtenesi in Rosa - a quegli appuntamenti un po' meno famosi, quali mercatini vintage, street food festival e sagre di paese, ma sempre di grande richiamo quando arriva la bella stagione.



L'elenco completo degli eventi è comunque disponibile alla nostra pagina " Cosa fare in città ", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!