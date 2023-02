Cosa fare a Brescia dal 3 al 5 febbraio: i migliori eventi del weekend

Appuntamento con lo shopping per il primo weekend di febbraio. A Orzinuovi è in programma "La Piazza dei Tesori Antichi", il mercatino dell'antiquariato: Piazza Vittorio Emanuele II sarà colorata da decine e decine di stand, che esporranno mobili antichi, dischi in vinile, vestiti e tanto altro. A Paratico, sul Lungolago Marconi, si svolgerà invece "Un Tuffo nel Passato", a cura dell’Associazione Naturalmente Paratico: giunto ormai alla 13esima edizione, si tratta un mercatino per soli hobbisti con antiquariato, artigianato e tanta creatività, nella bellissima cornice del Lago d'Iseo. Sempre restando in tema vintage, per gli appassionati 'camuni' sono in arrivo i Mercatini dell'Usato "Arte e ingegno" di Breno: l'evento si terrà domenica in Piazza Ronchi.

A Brescia continua l'appuntamento con le mostre e gli appuntamenti in programma nei musei civici, da "La città del Leone" a Santa Giulia a "Tre Ritratti", un affascinante spettacolo teatrale appositamente pensato per la Pinacoteca Tosio Martinengo, attorno al genio dell'artista Giacomo Ceruti. Al Mo.Ca. di Palazzo Martinengo, invece, da non perdere la mostra "Ucraina cronache di guerra. Fotografie dal 2014 al 2022" di Francesca Volpi, esposizione fotografica con 50 opere selezionate dalla fotoreporter: scatti struggenti, istantanee che colgono momenti, sensazioni impalpabili e struggenti di 8 anni di guerra.



Sempre in città, Palazzo Martinengo ospita una nuova imperdibile mostra: "Lotto, Romanino, Moretto, Ceruti. I campioni della pittura a Brescia e Bergamo". Si tratta di una selezione di oltre 80 capolavori provenienti da collezioni pubbliche e private sia italiane sia estere, che permette (per la prima volta) di indagare e mettere a confronto diretto i campioni della pittura rinascimentale e barocca, attivi nelle due città – ora capitali della cultura – durante i quattro secoli di dominazione veneziana.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon anno a tutti!