La calda estate non si ferma e neppure gli eventi di questo weekend "Made in Brescia", ricco di tanti nuovi appuntamenti. Anche per chi trascorrerà le vacanze a casa, non ci sarà alcun rischio di incappare nella noia: il palinsesto del divertimento dalla città al lago di Garda, passando per il Sebino e arrivando in Valcamonica, è una nave carica di iniziative di ogni tipo: le immancabili sagre, concerti di tutti i generi, serate all'aperto e tanti eventi gratuiti.



L'elenco completo degli appuntamenti è disponibile alla nostra pagina " Cosa fare in città ", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon anno a tutti!