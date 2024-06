Se il bel tempo stenta ad arrivare, l'estate delle sagre bresciane è già in pieno ritmo (non mancheranno anche i fuochi d'artificio). Tanti gli appuntamenti in tutta la provincia, insieme ai tradizionali mercatini e ai più "modaioli" festival dello street food. In città, intanto, continuano le imperdibili mostre del Museo di Santa Giulia e le cena al tramonto al "Belvedere 030" allestito in castello, nel piazzale della locomotiva. Per chi invece è in cerca di una festa "all night long", occhi puntati sulla Franciacorta: a Cazzago San Martino è in arrivo la Notte Bianca, mentre a Palazzolo sarà una domenica di festa con musica e giocolieri tra le strade del centro.

