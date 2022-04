Cosa fare a Brescia dal 29 aprile al 1° maggio: i migliori eventi del weekend

È in arrivo il weekend del 1° maggio, portando con sé numerosi eventi e iniziative su tutto il territorio.

Dopo due lunghi anni di chiusura causa covid, a Leno torna l'ormai tradizionale "Primo Maggio Rock! Festival": due giorni di musica live con punto ristoro, birre, tanto spazio verde e bancarelle di tutti i generi. L'ingresso sarà, come sempre, gratuito.

Da non perdere, domenica, anche la "Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali". che permetterà a migliaia di visitatori di scoprire le bellezze storiche e artistiche della media pianura lombarda.

Per grandi e piccini, oltre alla fiera di Seridò a Montichiari, c'è la bellissima esperienza del "Sebino Express", il treno a vapore sul Lago d’Iseo. In zona, inoltre, nell'elegante cornice del lungolago di Paratico è in programma "Un Tuffo nel Passato", mercatino per hobbisti con antiquariato, artigianato e tanta creatività. Per chi invece si trovasse sul Benaco, l'evento clou è "I giardini del Garda", la fiera botanica in centro a Salò.

In città, continua il Brescia Photo Festival con mostre ed eventi, mentre – a Palazzo Martinengo – si può visitare "Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini". A Desenzano, invece, in castello c'è la mostra "Banksy è chi Banksy Fa!", dedicata al celebre artista di Bristol.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!