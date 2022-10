Cosa fare a Brescia dal 28 al 30 ottobre: i migliori eventi del weekend

A Concesio arriva l'esposizione internazionale felina "I gatti più belli del mondo". L'evento è in programma al Pala53, con la partecipazione di decine di gatti che verranno valutati dai giudici internazionali WCF (World Cats Federation). Protagonisti indiscussi saranno splendidi esemplari di razze originarie di tutti i paesi del mondo.

A Paratico, sul lungolago Marconi, torna l'atteso appuntamento con "Un tuffo nel passato". Giunto alla dodicesima edizione, si tratta di un mercatino per soli hobbisti, con antiquariato, vintage e tanta creatività. Sempre per restare in tema shopping (e lago), al porto Torchio di Manerba è tempo del "Mercato italiano", con bancarelle di prodotti artigianali e vintage.

Per chi è in cerca di un po' di sano divertimento, al Foro Boario di Rovato inizia il luna park di San Carlo. Sono in programma diversi eventi tra cui festa dello studente, spettacolo di mascotte dal vivo, festa di Halloween, mostra mercato con bancarelle e street food.

Ora spazio alle golosità autunnali. A Corte Franca prende il via la rassegna gastronomica "Alla riscoperta del salmì": i ristoranti convenzionati proporranno piatti e specialità locali a base di salmì e selvaggina. A Sulzano c'è invece "La sagra del cinghiale", con i ristoranti aderenti alla prese con menù a base di cinghiale ad hoc e personalizzati in base alla propria identità gastronomica. Cambiando nettamente il genere di proposta culinaria, segnaliamo infine "Industrial beer fest" al palazzetto dello sport di Borgo San Giacomo, oktoberfest con fiumi di birra, musica live e cucina tipica bavarese.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!