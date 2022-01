Cosa fare a Brescia dal 28 al 30 gennaio: i migliori eventi del weekend

Cosa fare in città e provincia in questo fine settimana? Sappiamo bene che nel Bresciano, dalle valli ai laghi, è una domanda che grossomodo tutti ci facciamo, al termine di una settimana di lavoro e all'approssimarsi di un nuovo weekend. Da venerdì a domenica, a farla da padrone saranno mostre ed esposizioni: da "Velázquez per Ceruti" a "La Cina non è vicina" di Badiucao, in città ce ne sono tante davvero imperdibili. Poi spettacoli teatrali, circuiti enogastronomici e mercatini: come sempre, un menù davvero completo.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!