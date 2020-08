Cosa fare a Brescia dal 28 al 30 agosto: i migliori eventi del weekend

Street food, sagre, feste all'aperto: sono questi alcuni degli ingredienti del fine settimana che va dal 28 al 30 agosto. Dalle mostre ai film, alle visite guidate, a farla da padrone sarà però la cultura, ma non mancheranno, naturalmente, anche tanti appuntamenti per divertirsi con più 'leggerezza'.



Come ogni settimana, Bresciatoday ha scelto i migliori eventi del weekend apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!

Gli eventi

- Cedegolo: Estate al Musil

Arte, concerti e food truck

- Rezzato: Cinema all'aperto

La magia del cinema sotto le stelle

- Lonato: Cene in Spiaggia al Coco Beach

Musica e divertimento in riva al lago

- Desenzano: Sere d'estate in villa (con degustazioni)

Appuntamento col gusto a Villa Virginia

- Brescia: Street Food in Castello

Tante delizie nel piazzale della locomotiva

- Brescia, cinema all'aperto nell'Arena del Centro

Le proiezioni estive nel cortile del Calini

- Brescia: Summer Camp 2020

Campo estivo per bambini, anche in castello

- Brescia: "Cinema sotto le stelle" al MO.CA

Film all'aperto a Palazzo Martinengo

- Toscolano: A spasso per l'Ecomuseo

Visite guidate alla scoperta del territorio

- Brescia: Cinema in Castello

Tre notti di grande cinema nella fossa viscontea