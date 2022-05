Cosa fare a Brescia dal 27 al 29 maggio 2022: i migliori eventi del weekend

La bella stagione entra nel vivo a suon di sagre, feste di paese ed eventi enogastronomici. Sarà un weekend per veri golosi quello in arrivo, a partire da "Cantine aperte", la grande festa nazionale del vino, che – nella nostra provincia – sarà un tripudio di brindisi dalla Franciacorta alla Valtenesi, dalle terre del Lugana ai colli morenici del Garda. Un'occasione unica per scoprire le eccellenze della vitivinicoltura nostrana, con degustazioni, visite guidate e assaggi di prodotti tipici locali. Ma non finisce qui: buon cibo e divertimento sono assicurati anche a Gussago, con "È ora di fare Festa", alla SanGioFest di Chiari, alla festa dell'oratorio del Villaggio Sereno e tanto altro ancora.

Per gli amanti dello shopping (vista lago), appuntamenti da non perdere con i mercatini vintage e dell'antiquariato in programma a Sarnico e Paratico, dove – tra decine di bancarelle – sarà possibili accaparrarsi oggetti unici e rari, vestiti e accessori, mobili antichi e dipinti d’epoca. Nel borgo di Padernello torna invece "Cose Mai Viste", il market dell’handmade dedicato ad abbigliamento, oggettistica, bijoux e design, accompagnati dai sapori della tradizione e dei food truck. Una tappa di due giorni all’insegna dei prodotti dell’artigianato, nel bellissimo maniero risalente al XV secolo.

Infine, la parentesi cultura. In città continua il Brescia Photo Festival con tante mostre ed eventi, mentre – a Palazzo Martinengo – si potrà visitare "Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini". A Desenzano, invece, in castello c'è la mostra "Banksy è chi Banksy Fa!", dedicata al misterioso artista di Bristol. A Gargnano, invece, sarà possibile visitare Villa Bettoni, gioiello nascosto del Garda, che lascia da sempre a bocca aperta i suoi ospiti per i preziosi affreschi, le sculture, gli eleganti giardini settecenteschi direttamente in riva al lago.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!