Cosa fare a Brescia dal 27 al 29 gennaio: i migliori eventi del weekend

Il weekend di festa stavolta inizia con un giorno di anticipo: venerdì, a Brescia, si svolgerà infatti la tradizionale Fiera di Sant'Angela Merici. L'evento si terrà lungo via Gezio Calini e via Francesco Crispi: verranno posizionate 60 bancarelle per la vendita di vestiti e calzature, articoli casalinghi, prodotti alimentari e tanto altro ancora. Sempre in città, continua l'appuntamento con le mostre e gli appuntamenti in programma nei musei civici, da "La città del Leone" a Santa Giulia a "Tre Ritratti", un affascinante spettacolo teatrale appositamente pensato per la Pinacoteca Tosio Martinengo, attorno al genio dell'artista Giacomo Ceruti. Al Mo.Ca. di Palazzo Martinengo, invece, da non perdere la mostra "Ucraina cronache di guerra. Fotografie dal 2014 al 2022" di Francesca Volpi, esposizione fotografica con 50 opere selezionate dalla fotoreporter: scatti struggenti, istantanee che colgono momenti, sensazioni impalpabili e struggenti di 8 anni di guerra.

Tanti gli appuntamenti musicali e teatrali in provincia: a Erbusco è in programma la commedia dialettale "Certe 'cose' bisogna saperle fare", a Castegnato si canta con il "Mariano one-man band acoustic show", mentre a San Paolo è in arrivo il concerto dei "Wooden Mirrors", rock cover band ospitata al Circolino Yuppi Du. Numerose anche le mostre: da non perdere "Milizie territoriali armaioli e bravi" nell'incantevole castello di Padernello, un appuntamento che rientra nelle iniziative di "Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura". Alla Fondazione Arsenale di Iseo sono invece esposte le opere di Domenico Parigi, per la mostra intitolata "Brûlures. Bruciature" di Domenico Parigi, figura di spicco sulla scena artistica lombarda dalla fine degli anni Settanta.

Per quanto riguarda il palato (che vuole sempre la sua parte), a Lonato continua il tradizionale circuito gastronomico denominato "Töt Porsèl", che vede "sua maestà" il maiale protagonista nei menù di 12 ristoranti aderenti all'iniziativa. Tante le specialità bresciane da gustare: empiöm di maiale alla griglia, costine al Groppello, riso con pestöm e zafferano, os de stòmec e tanto altro ancora.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon anno a tutti!