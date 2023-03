Cosa fare a Brescia dal 25 al 26 marzo: i migliori eventi del weekend

Questo weekend tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. In 400 città, oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili (o poco conosciuti) saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 delegazioni e gruppi FAI attivi in tutto il territorio italiano. Tanti gli appuntamenti da non perdere anche in provincia di Brescia, dove apriranno al pubblico piccoli e grandi gioielli quali il Martes di Calvagese della Riviera, il castello Oldofredi d'Iseo, la Torre civica di Lonato, il pozzo dei mariti di San Faustino in città e tanti altri ancora.

A Rezzato andrà in scena Remember Vintage. Nelle gallerie e nelle splendide sale della prestigiosa Villa Fenaroli, la fiera proporrà il meglio di accessori e abbigliamento vintage, spettacoli di musica e ballo ed altri importanti eventi collaterali. Saranno presenti decine e decine di espositori provenienti da tutta Italia, con prodotti di antiquariato, modernariato, handmade e design, oltre a bellissime autoproduzioni e a opere di 'remake'.

Al Centro Fiera del Garda di Montichiari torna Gardacon, il festival del fumetto, del videogioco, dei social media e della cultura pop. Per la quarta edizione ci saranno centinaia di postazioni videogames con i titoli più amati del momento, un'immensa area retrogaming con i grandi classici su console, computer e cabinato, autori di fumetti, aree interattive a tema nerd e due palchi con spettacoli non-stop.

Per gli amanti delle tradizioni, da non perdere a Borgosatollo l'attesa Festa Patronale. Ricco il programma: area "food truck" in piazza Italo Calvino con le specialità del territorio, intrattenimento musicale itinerante, animazione con gli artisti di strada e l'immancabile mercatino nelle vie del centro storico, con prodotti tipici, hobbisti e artigianato e la partecipazione dei commercianti locali.

A Rovato è invece tempo di Lombardia Carne, la fiera del bestiame giunta quest'anno alla sua 132esima edizione. Ci saranno esposizioni, concorsi, degustazioni, convegni e intrattenimento. Non mancheranno inoltre i consueti stand con gli esperti del settore e i punti ristoro.



In città continuano le mostre e gli appuntamenti nei musei, per questo eccezionale anno della cultura. A Palazzo Martinengo c'è la bellissima esposizione "Lotto, Romanino, Moretto, Ceruti. I campioni della pittura a Brescia e Bergamo": si tratta di un'esposizione con oltre 80 capolavori. Da non perdere, inoltre, "Miseria&Nobiltà", la monografica di Giacomo Ceruti con eccezionali prestiti da Parigi, Vienna, Madrid, Göteborg e da numerose collezioni pubbliche e private italiane. C'è poi "David LaChapelle per Giacomo Ceruti. Nomad in a Beautiful Land": mostra fotografica originale di LaChapelle, presenta un'opera inedita eseguita dal celebre artista per la Pinacoteca Tosio Martinengo, insieme alla serie "Jesus is my homeboy" del 2003.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon anno a tutti!