Dopo le abbondanti piogge degli ultimi giorni, questo weekend torna finalmente un po' di bel tempo, soprattutto nella giornata di domenica. Largo dunque a fiere, mercatini e sagre di paese, senza dimenticare le sempre interessanti (e affascinanti) mostre visitabili in città, da Santa Giulia a Palazzo Martinengo.

L'elenco completo degli appuntamenti in programma è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon anno a tutti!