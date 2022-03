Cosa fare a Brescia dal 25 al 27 marzo: i migliori eventi del weekend

Sabato 26 e domenica 27 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Ma è solo l'inizio di un menù davvero ricchissimo: a Brescia, infatti, è in arrivo "La Grande Notte del Jazz", il progetto ormai divenuto punto fermo del palinsesto artistico del Teatro Grande e dell’offerta culturale della città.

C'è poi Gardacon a Montichiari, la fiera del fumetto, del videogioco e della cultura pop: due giorni all’insegna del divertimento, con centinaia di postazioni videogames con i titoli più amati del momento, un'immensa area retrogaming con i classici su console, computer e cabinato, oltre 40 autori di fumetti e aree interattive.

Intanto, in città, continua il Brescia Photo Festival, con grandi mostre e importanti eventi intorno alle molteplici declinazioni del "ritratto" nella storia della fotografia, mentre – a Palazzo Martinengo – è sicuramente da non perdere "Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini", la mostra interamente dedicata ai capolavori dell’arte italiana con protagonista la figura femminile.

Per i più golosi, infine, segnaliamo il Rovato Street Food di Piazza Cavour, dove il cibo di strada sarà assoluto protagonista del weekend, accompagnato da musica e intrattenimento.

ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!