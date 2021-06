Cosa fare a Brescia dal 25 al 27 giugno: i migliori eventi del weekend

Tutte le migliori proposte in città e in provincia

È il primo weekend dell'estate bresciana, con emozioni dal vivo e un palinsesto d'iniziative che animerà tutta la nostra provincia (e non solo). Un programma ricco che, nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia, porterà tanta spensieratezza con tutte le attenzioni sulle norme anti-contagio. E ce n'è davvero per tutti i gusti: dalla fiera della Microeditoria ai concerti del Vittoriale, dagli eventi della Notte Romantica alle mostre del Brescia Photo Festival. E poi, ancora, gli appuntamenti dell'estate in castello, la fiera agricola a Lonato, i mercatini vintage e il cinema sotto le stelle.

L'elenco completo degli eventi in programma è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!