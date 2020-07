Cosa fare a Brescia dal 24 al 26 luglio: i migliori eventi del weekend

La calda estate entra nel vivo e così il programma eventi di Brescia, provincia e dintorni, che si arricchisce di tanti nuovi appuntamenti. Anche per chi trascorrerà le vacanze a casa, dunque, non ci sarà alcun rischio di incappare nella noia. Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!

Gli eventi

- Toscolano Maderno Busker Show

Festival artisti di strada

- Brescia: Street Food in Castello

Tante delizie nel piazzale della locomotiva

- Brescia: Open Up Festival

Spettacoli e 'sconfinamenti' in Broletto

- Montichiari: Musica in Centro

Cover dal pop al rock, dal folk al raggae

- Padernello: passeggiate fra arte, storia e natura

Un percorso stimolante, immerso nella bellezza

- Notturnali: visite serali al Vittoriale

Visite al gioiello di Gardone Riviera

- Montichiari: concerto Marco Parente e Paolo Benvegnù

Concerto al Monamì Live Social Space

- Toscolano Maderno: Concerto all'Alba "Let It Be"

Tributo ai Beatles sul lungolago

- Brescia Musei: "La natura, che grande artista!"

Laboratorio per bimbi e famiglie

- Brescia: Sagra della Toscana

Pappardelle e Fiorentina alla Latteria Molloy

- Brescia, cinema all'aperto nell'Arena del Centro

Proiezione dei film "Regali" e "C'era una volta a Hollywood"

- Brescia: Summer Camp 2020

Campo estivo per bambini, anche in castello

- Brescia: "Cinema sotto le stelle" al MO.CA

Proiezione dei film "Memorie di un assassino" e "La belle époque"

- Rezzato: cinema all'aperto

Proiezione dei film "Frozen" e "Gli anni più belli"