Cosa fare a Brescia dal 24 al 26 giugno 2022: i migliori eventi del weekend

La grande Festa della Musica in città, l'inizio dei concerti estivi al Vittoriale (ci sarà niente meno che Beck, con l'amico Johnny Depp alla chitarra), la Notte Romantica di Montisola, e poi sagre, mercatini e tanto altro ancora.

La torrida estate 2022 entra nel vivo questo fine settimana. A farla da padrone, sarà sicuramente la Festa della Musica di Brescia. Aperta a tutti i musicisti di città e provincia, non ci saranno steccati di genere, distinzioni fra professionisti e dilettanti, fra grandi e piccoli, fra donne e uomini. Dal pop alla classica, dal jazz al rock, dall'etno al funky, passando per il soul e l’elettronica, il folk e la musica per banda, ogni espressione musicale sarà protagonista della manifestazione.



Sempre per quanto riguarda gli eventi culturali, in città continua il Brescia Photo Festival con tante mostre ed eventi, mentre a Desenzano, in castello, c'è la mostra "Banksy è chi Banksy Fa!". Da venerdì a sabato, al Vittoriale di Gardone prenderà invece il via "GardaLo!", l'edizione pilota del primo Festival del Lago di Garda, ideato e diretto da Giordano Bruno Guerri. Quattro percorsi tematici per oltre 20 incontri tra conferenze, spettacoli, dialoghi a confronto per discutere a tutto tondo della contemporaneità e laboratori dedicati ai bambini.



Passando alle sagre e alle feste di paese, l'elenco è lunghissimo: Lonato, Castro, Mazzano, Clusande d'Iseo, Seniga, Marone, Sale Marasino, Lovere, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Inoltre, a Cazzago San Martino è in programma "La Notte Bianca in Franciacorta": a tema "Hawaii" e adatta a grandi e piccini, ritornerà all'insegna di musica e colori tra le vie del centro, animate da bancarelle di artigiani, artisti e commercianti.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!