Cosa fare a Brescia dal 24 al 26 dicembre: i migliori eventi del weekend di Natale

É in arrivo il lungo weekend della Vigilia, di Natale e del giorno di Santo Stefano, che – oltre ai tradizionali pranzi e cenoni in famiglia – sarà ricco di eventi in tutta la provincia, tra presepi, mercatini, mostre, stand gastronomici e tanto altro ancora.



In città, il 25 dicembre l'ingresso alla Pinacoteca Tosio Martinengo e alle mostre del Museo di Santa Giulia sarà gratuito per tutti i visitatori. Dal 26 dicembre (fino al 1° gennaio), l'ingresso ai musei civici sarà invece gratis per i visitatori nati e/o residenti a Brescia.



Sempre in città, la giostra dei cavalli d'epoca e la pista di pattinaggio sul ghiaccio resteranno allestite in piazza Mercato fino al 6 gennaio. La giostra sarà aperta dalle 10 alle 20 nei giorni festivi, mentre la pista sarà accessibile tutti i giorni dalle 10.30 alle 23.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina " Cosa fare in città ", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!