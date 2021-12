Cosa fare a Brescia dal 24 al 26 dicembre: i migliori eventi del weekend di Natale

Sta per arrivare l'ultimo weekend del 2021, che – quest'anno – combacerà anche con i giorni di Natale e Santo Stefano. Un doppio motivo, dunque, per godersi i tanti eventi del nostro "menù" provinciale, dai mercatini – continueranno più affollati che mai – ai tanti appuntamenti culturali in programma, con una serie di mostre davvero imperdibili in città: il 25 dicembre, dalle 16 alle 20, è infatti prevista l'apertura straordinaria della Pinacoteca Tosio Martinengo e delle mostre "Il senso del nuovo. Lattanzio Gambara pittore manierista" e "La Cina (non) è vicina. Badiucao - opere di un artista dissidente". Qui, invece, tutte le piste di pattinaggio sul ghiaccio allestite nei vari comuni del Bresciano.

