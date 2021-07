Cosa fare a Brescia dal 23 al 25 luglio: i migliori eventi del weekend

Tutte le migliori proposte in città e in provincia

La calda estate entra nel vivo e così il programma eventi di Brescia, provincia e dintorni, che si arricchisce di tanti nuovi appuntamenti. Anche per chi trascorrerà le vacanze a casa, dunque, non ci sarà alcun rischio di incappare nella noia.

Si va dalla Festa del Rugby con toro allo spiedo, alla Notte di Luce di Ponte di Legno, alle mostre in città e alle proiezioni dei cinema all'aperto; senza dimenticare i tanti mercatini vintage sparsi per la provincia, così come i concerti e le deliziose rassegne enogastronomiche.

L'elenco completo degli eventi in programma è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!