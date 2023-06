Festa della Musica e Notte Bianca, sagre di paese e mercatini: nel weekend in arrivo, il menù degli eventi in programma è davvero ricco, l'ideale per godersi appieno queste belle serate estive.

In città l'appuntamento da non mancare è quello con la Festa della Musica: saranno presenti 80 palchi tra centro e periferia, che ospiteranno più di 650 gruppi per un totale di oltre 3.500 artisti.

In Franciacorta, invece, a Cazzago San Martino è in arrivo la sesta edizione della Notte Bianca in Bianco, con musica, divertimento e performance artistiche, bancarelle e zona ristoro.

Sul lago d'Iseo, in località Pregasso a Marone, l'evento da segnarsi è quello della Sagra del Casoncello e del Capù. Lo stand gastronomico aprirà alle 19 e, oltre ai casoncelli e ai deliziosi involtini di verza ripieni, sarà possibile gustare molti altri cibi locali. A Clusane c'è poi la Cena sul Lungolago, con ricco menù e lunghe tavolate di fronte alla splendida cornice del Sebino.

A Ospitaletto e a Rovato, doppio appuntamento con le feste del rugby, tra concerti live, stand gastronomici e fiumi di birra.

Sul lago di Garda occhi puntati su Lonato per la Sagra di San Giovanni Battista. In programma serate danzanti, musica live, lotteria, giochi e animazione per i più piccoli. Ci sarà, naturalmente, anche l'apprezzata cucina (sabato anche con spiedo) e la "melonera" con angurie e meloni.

Infine, nella Bassa, a Seniga la locale sezione Avis organizza la quarantacinquesima edizione della Sagra del Pesce presso la Cascina Maccagnere: primi, fritti, grigliate e ottimo vino bianco, poi si ballerà con la musica dal vivo.

Infine, nella Bassa, a Seniga la locale sezione Avis organizza la quarantacinquesima edizione della Sagra del Pesce presso la Cascina Maccagnere: primi, fritti, grigliate e ottimo vino bianco, poi si ballerà con la musica dal vivo.