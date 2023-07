È in arrivo un weekend bresciano all'insegna delle sagre di paese. I temporali daranno finalmente tregua e saranno due serate ideali per godersi le specialità cucinate negli stand gastronomici e per divertirsi con concerti live e dj set. Per chi forse in vena di shopping, invece, non mancheranno i tradizioni mercatini del vintage e dell'antiquariato, mentre in città continuano le bellissime mostre allestite per "Bergamo-Brescia Capitale della Cultura".

L'elenco completo degli appuntamenti è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città ", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon anno a tutti!