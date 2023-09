È un weekend ricco di cultura, quello che va da venerdì 22 a domenica 24 settembre. A Brescia è in programma Librixia, l'annuale fiere libraria che porterà in scena la letteratura, autori e personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione, con un prestigioso calendario di incontri.

Sempre in città, è in arrivo la prima edizione del Festival Una Sola Terra, che nasce dalla volontà di impegnarsi di fronte ai cambiamenti climatici, nella consapevolezza che non si possa più ignorare la necessità di misure concrete per contenere e mitigare gli impatti della crisi climatica globale.

Per i più golosi, invece, nella Bassa si rinnova l'appuntamento con la Fiera del Casoncello De.Co. di Barbariga, in programma nel palatenda, presso gli impianti sportivi comunali. L'evento, ormai diventato una tradizione provinciale e non solo, è dedicato all'apprezzata ricetta del casoncello di Barbariga, le cui origini si perdono nella storia delle paste ripiene italiane e che, oggidì, è riconosciuto come Denominazione Comunale di Origine. Saranno tre giorni di ottimo cibo, bancarelle, spettacoli e tanta musica.

Sempre molto attesa, dagli amanti dei sapori d'autunno e non solo, è in programma a Pisogne la 73esima edizione della Festa del Fungo e della Castagna. Una fiera che animerà tutto il paese, ricca di stand con prodotti tipici locali, distribuzione di caldarroste e spettacoli.



L'elenco completo degli appuntamenti è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città"