Cosa fare a Brescia dal 22 al 24 ottobre: i migliori eventi del weekend

Sagre d'autunno, la festa della birra artigianale, mercatini vintage e l'attesissimo Mattoncini in Castello, che – dopo lo stop dovuto alla pandemia – torna a richiamare sul lago di Garda migliaia di appassionati dei giochi Lego: sarà un weekend ricco di eventi quello del 23 e 24 ottobre, caratterizzato (quasi ovunque) dal bel tempo. Un'occasione da non perdere, dunque, per godersi i tanti appuntamenti in programma.

L'elenco completo è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!