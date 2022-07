Cosa fare a Brescia dal 22 al 24 luglio 2022: i migliori eventi del weekend

In questa caldissima estate bresciana, si susseguono senza sosta weekend ricchi di eventi, tra sagre, mercatini e appuntamenti culturali.

Fino a domenica, a Clusane d’Iseo continua la quarantunesima edizione della Settimana della Tinca al Forno: sarà possibile gustare il pesce lacustre più noto del Sebino nei ristoranti aderenti. Il menù include tinca al forno con polenta, dessert, caffè, acqua minerale e mezza bottiglia di vino al costo di 25 euro a persona. Sempre in tema di golosità, c'è poi Calvagese in Festa (con spiedo e ricco menù), il Festival dello Street Food di Sirmione e la Festa del Rugby di Gussago, una vera e propria istituzione tra fiumi di birra e le specialità dello stand gastronomico.

Capitolo mercatini vintage e dell'antiquariato: gli appuntamenti più attesi sono a Darfo, Sarnico e Valeggio sul Mincio. Qui, nel borgo fluviale del Basso Garda, saranno circa 100 gli espositori che presenteranno pezzi anche di alta qualità (c'è spesso uno stand di solo Chanel) e sarà inoltre possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo.



E, adesso, è ora di musica e divertimento: al Parco del Conicchio di Corte Franca andrà in scena il "Frequenze Rock Festival", un nuovo festival multigenere con tanta musica dal vivo, mentre - a San Felice del Benaco - dopo il successo riscosso dalla prima edizione torna la rassegna "Le vie dell’acqua", con concerti di musica classica (e non solo) in alcune delle location più suggestive del paese gardesano.



In città, continua infine il Brescia Photo Festival con esposizioni ed eventi: al Museo di Santa Giulia sono gli ultimi giorni per vedere la mostra "Weston. Edward, Brett, Cole, Cara" (chiude il 24 luglio), con tanti capolavori di una dinastia di fotografi; è uno degli appuntamenti più importanti della stagione museale italiana.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!