Cosa fare a Brescia dal 22 al 25 aprile: i migliori eventi del weekend

È in arrivo il ponte del 25 aprile, che – quest'anno – cade di lunedì, permettendo un weekend lungo tre giorni e ricco di eventi.

In città, il Brescia Photo Festival continua a proporre mostre ed eventi riguardanti il "ritratto" nella storia della fotografia, mentre – a Palazzo Martinengo – si può visitare "Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini", un omaggio ai capolavori dell’arte italiana con protagonista la figura femminile. A Desenzano, invece, in castello c'è la mostra "Banksy è chi Banksy Fa! An unconventional Street Art Exhibition", dedicata al celebre artista di Bristol.

Poi i tradizionali mercatini dell'antiquariato e del vintage, su tutti quello di Sarnico nella bellissima cornice del lungolago. Il Sebino ospita anche la Sarnico Lovere Run, corsa unica nel suo genere, il cui tragitto è pensato per esaltare lo splendore degli scorci lacustri.

Poco distante, in Valcamonica, dopo 2 anni di chiusura per la pandemia torna la Fiera dei Fiori di Piancogno. Festa di 4 giorni per l'intero paese, all'insegna della spensieratezza, della socialità e di centinaia di colori e profumi di primavera. Sono attese un totale di 50mila persone.



Alla fiera di Montichiari, infine, c'è l'ormai tradizionale fiera Seridò, che da anni è entrata nel cuore di piccoli e grandi. Uno spazio stimolante con stand, aeree gioco, spazi ricreativi e di ristoro, con tantissime attività per i bambini in cui possono divertirsi, giocare ed emozionarsi.

