Cosa fare a Brescia dal 21 al 23 ottobre: i migliori eventi del weekend

A Desenzano sono in arrivo due giorni di festa con il magico mondo dei Lego: torna infatti l’appuntamento autunnale con "Mattoncini in Castello", evento giunto alla sua settima edizione: una storia di successo dal 2015 ad oggi. Quest’anno l'area espositiva sarà ancora più grande, con una "trial competition" che andrà a colorare – grazie a tante bellissime opere – anche Piazza Malvezzi nel cuore del centro gardesano.

È sempre tempo di shopping. Al porto Torchio di Manerba, domenica è in programma il "Mercato Italiano", con bancarelle di prodotti artigianali e vintage in riva al lago. Restando in tema mercatini, ma spostandoci in città, sempre di domenica arriva una nuova manifestazione denominata "Giornata del riuso", che si svolgerà a Borgo Wurher. Privati, hobbisti e creativi esporranno oggetti propri e usati, altrimenti destinati allo smaltimento, e oggetti rivisitati per avere una seconda vita. Appena fuori provincia c'è invece il "Mercato dell’Antiquariato e Modernariato" di Valeggio sul Mincio, con circa 100 espositori che presenteranno articoli di alta qualità: sarà possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, vestiti, mobili e collezionismo.

Infine, la parentesi golosità. A farla da padrone saranno i sapori d'autunno, con la ventiquattresima "Sagra del Marrone della Valle del Garza": domenica è previsto un ricco menù di eventi, con pranzo alla Casa della Natura di Bovezzo e, a partire dalle 16, stand gastronomico presso la pieve della Mitria di Nave. A Sulzano continua la "Sagra del Cinghiale", atteso appuntamento per gli appassionati di tradizioni culinarie, folklore e gastronomia locale: i ristoranti aderenti propongono menù a base di cinghiale personalizzati, in linea con la propria identità gastronomica. A Montirone, invece, in piazza Manzoni sarà tempo di "Birra e dintorni", con tante degustazioni in compagnia dei mastri birrai bresciani. Ci sarà anche il food truck "Hamburgeria on the road", mentre il divertimento sarà assicurato da Dj Set e musica live.



