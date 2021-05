Cosa fare a Brescia dal 21 al 23 maggio: i migliori eventi del weekend

Tutte le migliori proposte in città e in provincia

Un altro weekend di eventi, per un lento rientro alla normalità in attesa di passare in zona bianca; Brescia e la Lombardia sperano che la bella notizia possa arrivare a metà del prossimo mese.

Nel frattempo, la nostra provincia non perde tempo: le opportunità di divertimento e gli appuntamenti culturali in programma sono davvero numerosi. Come ogni settimana, abbiamo scelto per voi tutti i migliori in programma: buon divertimento!