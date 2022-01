Cosa fare a Brescia dal 21 al 23 gennaio: i migliori eventi del weekend

E' in arrivo un weekend all'insegna del bel tempo, ricco di eventi sia Brescia sia provincia (ma non solo): davvero un gradito regalo per terminare questa terza settimana di inizio anno. Mercatini ed escursioni, mostre, spettacoli e circuiti enogastronomici: ci sono appuntamenti davvero per tutti i gusti.

In città, per esempio, continua il successo (con visitatori da tutto il Nord Italia) della mostra "La Cina non è vicina" di Badiucao, per non parlare di "Velázquez per Ceruti" e "Il senso del nuovo. Lattanzio Gambara, pittore manierista" alla Pinacoteca Tosio Martinengo. A Passirano arriva invece "Franciacorta in Bianco", mentre – per i più golosi – nei ristoranti di Lonato torna l'atteso appuntamento di "Töt Porsèl", con piatti preparati secondo la tradizione bresciana (e un pizzico di fantasia), prezzi calmierati e variabili a seconda del menù studiato da ogni locale.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!