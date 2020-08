Cosa fare a Brescia dal 21 al 23 agosto: i migliori eventi del weekend

Street food, mostre e concerti, voli panoramici in elicottero, sagre e mercatini: gli appuntamenti di certo non mancano in questa strana estate 2020, a causa del Coronavirus e delle misure adottate per cercare di limitarne la diffusione. Perché, nonostante tutto, i bresciani vogliono continuare a godersi queste belle giornate d'agosto, ma senza rinunciare alla sicurezza. Bresciatoday, come ogni settimana, ha scelto i migliori eventi apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!

Gli eventi

- Brescia Musei: Ferragosto gratuito

Accesso libero ai musei cittadini

- Montichiari: Musica in Centro

Concerto di Piergiorgio Cinelli e Poncio Belleri

- Polpenazze: tributo a Lucio Battisti

Concerto in castello

- Edolo: Gabriella Martinelli in Finalmente Tour

Concerto in piazza Martiri della Libertà

- Pisogne: Mercatino d'Artigianato e Aperifly

Bancarelle e voli panoramici in elicottero

- Idro: Music Farm con Giorgio Cinelli

Spiedo e concerto immersi nella natura

- Lumezzane: Rock Street Food

Festival del cibo di strada a suon di rock

- Giornata nelle miniere della Val Trompia

Visite guidate coi trenini delle miniere

- Brescia: mostra "Gesto Zero. Istantanee 2020"

70 artisti per la rinascita post-Covid

- Toscolano Maderno Busker Show

Artisti di strada sul lago di Garda

- Cedegolo: Estate al Musil

Arte, concerti e food truck

- Rezzato: Cinema all'aperto

La magia del cinema sotto le stelle

- Lonato: Cene in Spiaggia al Coco Beach

Musica e divertimento in riva al lago

- Desenzano: Sere d'estate in villa (con degustazioni)

Appuntamento col gusto a Villa Virginia

- Lonato in Festival

Il circo contemporaneo al parco della rocca

- Brescia: Street Food in Castello

Tante delizie nel piazzale della locomotiva

- Brescia, cinema all'aperto nell'Arena del Centro

Le proiezioni estive nel cortile del Calini

- Brescia: Summer Camp 2020

Campo estivo per bambini, anche in castello

- Brescia: "Cinema sotto le stelle" al MO.CA

Film all'aperto a Palazzo Martinengo

- Toscolano: A spasso per l'Ecomuseo

Visite guidate alla scoperta del territorio