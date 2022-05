Cosa fare a Brescia dal 20 al 22 maggio 2022: i migliori eventi del weekend

Sarà un weekend dalle temperature pienamente estive. È il momento di prepararsi, dunque, all'arrivo di decine d'eventi all'aperto, per godersi appieno il clima vacanziero dei prossimi giorni.

Iniziamo da fiere e mercatini: a Cazzago San Martino ci sarà la 23esima edizione di Franciacorta in Fiore, dove la natura e i sapori del territorio franciacortino si fonderanno in un appuntamento dall’enorme fascino nel borgo antico di Bornato. A Sarnico, invece, torna il Mercatino Antiquario nelle piazze Umberto I e Besenzoni, con collezioni d’eccellenza e oggetti rari, tra mobili, dipinti d’epoca e molto altro ancora. Passando al basso Garda, per chi volesse godersi una bella biciclettata sul Mincio c'è invece il mercatino vintage di Valeggio, con oltre 100 espositori e tantissimi vestiti (per le donne è veramente il paradiso dello shopping).

Passiamo alle golosità: a Borgosatollo è tempo della "Sagra delle Rane", organizzata dalla Pro Loco. L'evento si svolgerà in piazza Terenghi e – oltre allo stand gastronomico – il divertimento sarà assicurato dal concerto di Piergiorgio Cinelli. A Gussago, presso il tendone del centro sportivo, per gli appassionati (e non) c'è la Gin Fest, con degustazione dei gin delle Distillerie Peroni, musica e cibo di strada (gnocco fritto e salumi, pane e salamina e patatine fritte). A Palazzolo, appuntamento con lo street food alla Darsena Pop del parco Metelli. Inoltre, ritorna anche quest’anno l’atteso appuntamento con Chiaretto di Bardolino in Cantina: un intero fine settimana dedicato al celebre vino rosa del lago di Garda, da trascorrere direttamente nelle cantine che lo producono, con degustazioni e tanti spuntini.

Infine, la parentesi cultura. In città continua il Brescia Photo Festival con tante mostre ed eventi, mentre – a Palazzo Martinengo – si potrà visitare "Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini". A Desenzano, invece, in castello c'è la mostra "Banksy è chi Banksy Fa!", dedicata al misterioso artista di Bristol. A Gargnano, invece, sarà possibile visitare Villa Bettoni, gioiello nascosto del Garda, che lascia da sempre a bocca aperta i suoi ospiti per i preziosi affreschi, le sculture, gli eleganti giardini settecenteschi direttamente in riva al lago.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!