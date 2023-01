Cosa fare a Brescia dal 20 al 22 gennaio: i migliori eventi del weekend

É in arrivo un grandissimo weekend, quello dell'inaugurazione ufficiale dell'anno di "Brescia Bergamo Capitale della Cultura". Occhi puntati sulla città, dunque: dopo la cerimonia istituzionale al Teatro Grande di venerdì sera, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel fine settimana sarà tempo della festa in piazza e nei musei.

Sabato, dalle 17.30 alle 19, in Piazza della Loggia si terrà un galà-concerto con la partecipazione di alcuni tra i principali artisti della scena musicale bresciana. Con la conduzione di Ambra Angiolini, l'evento si svolgerà su un grande palco integrato scenograficamente alla "Loggia". Si esibiranno importanti artisti quali Francesco Renga, Fausto Leali, Frah Quintale, ComaCose, Mr.Rain e tanti altri. Saranno presenti anche personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura.

La sera, a partire dalle 20, la festa insisterà anche su Piazza Vittoria, trasformata in un'installazione monumentale di immagini, luci e musica a tema "aquarium multimediale" e coronata da uno spettacolo di danze aeree, fuochi d'artificio e video proiezioni diffuse.

L'installazione sarà fruibile anche nella giornata di domenica, quando in città apriranno le porte di tutti i luoghi della cultura. In via eccezionale teatri, musei, cinema, biblioteche, fondazioni e molti altri enti saranno visitabili al pubblico e ospiteranno mostre, convegni ed esibizioni.

Per quanto riguarda la provincia, in questi giorni a Lonato continua anche il tradizionale circuito gastronomico denominato "Töt Porsèl", che vede "sua maestà" il maiale protagonista nei menù di 12 ristoranti aderenti all'iniziativa, mentre a Castelcovati il "Grandioso Presepio Storico" è ancora visitabile presso la chiesa di Sant'Alberto di fronte alla Parrocchiale; tra statuine in movimento, luci e paesaggi, è uno spettacolo davvero unico. Appena oltre 'confine', segnaliamo infine il "Mercato dell'Antiquariato e Modernariato" di Valeggio sul Mincio: nato nell'ormai lontano giugno del 1994, l'evento si svolge in Piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti, vantando un centinaio di espositori che presentano articoli di alta qualità, tra oggettistica di vario genere, vestiti, mobili e rarità da collezionismo.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon anno a tutti!