Cosa fare a Brescia dal 20 al 22 agosto: i migliori eventi del weekend

Mercatini, rassegne enogastronomiche, mostre e concerti: sono questi alcuni degli ingredienti del fine settimana che va dal 20 al 22 agosto. A farla da padrone sarà la cultura, anche con due esposizioni d'arte all'aria aperta (a Tremosine e a Pisogne), senza dimenticare l'ingresso gratuito ai musei civici di Brescia per la settimana di Ferragosto. Non mancheranno però gli appuntamenti per divertirsi con più 'leggerezza', tra bancarelle vintage, spettacoli di luce e funamboliche acrobazie.

L'elenco completo degli eventi in programma è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!