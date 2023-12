Cosa fare a Brescia dal 2 al 3 dicembre 2023: gli eventi del weekend

Questo weekend, gli eventi per le festività di fine anno cominciano ad entrare nel vivo, con i tradizionali mercatini di Natale, i concerti gospel e di zampognari, gli stand con caldarroste e vin brûlé organizzati nelle vie e nelle piazze di tanti comuni. Ma non finisce qui: per i più piccoli, e non solo, ci sono ben due festival dei mattoncini Lego, mentre in città continuano le incantevoli mostre organizzate da Brescia Musei.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!?