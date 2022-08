Cosa fare a Brescia dal 2 al 4 settembre 2022: gli eventi del weekend

L'estate è ormai agli sgoccioli e per dirle addio nel migliore nei modi è in arrivo una lunga serie di sagre, mercatini e i sempre attesi fuochi d'artificio, che – nel weekend del 3 e 4 settembre – daranno spettacolo anche sulle acque del Garda, attirando come sempre migliaia di turisti.

Sul lungolago Marconi di Paratico torna invece il mercatino "Un Tuffo nel Passato": giunto ormai alla dodicesima edizione, si tratta di un evento per hobbisti con decine di bancarelle d'antiquariato e creatività. Sempre sul Sebino, domenica la strada litoranea che collega Riva di Solto, Solto Collina e Castro verrà chiusa al traffico dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19, in occasione della manifestazione "A Strapiombo sul Blu". Per una volta, non saranno le auto a farla da padrone e sarà possibile passeggiare lungo la strada panoramica in tutta tranquillità: un appuntamento davvero unico, per avere uno sguardo inedito sulle bellezze naturalistiche del Lago d'Iseo.

A Brescia è invece in arrivo Brixia Craft Beer Experience: al centro fiera ci saranno i birrifici artigianali della provincia a proporre le loro eccellenze. E non solo: saranno infatti presenti anche scuole di ballo, DJ, atlete della ginnastica aerea, che proporranno le loro migliori performance durante tutto l'evento. Restando in tema di "bionde", a Pisogne torna il Camunia Street Food Festival: dal 2 al 4 settembre il lungolago ospiterà una lunga carovana di food truck con tante appetitose proposte. A rallegrare le serate, musica live ed intrattenimento per i più piccoli.

Capitolo fuochi d'artificio: Limone si prepara a festeggiare la fine dell'estate con un eccezionale spettacolo pirotecnico, in programma nella notte di sabato nell'elegante insenatura benacense. L'evento avrà inizio alle 22, davanti al lungolago Guglielmo Marconi, con splendidi giochi di luci e colori, pronti a esplodere in cielo e a danzare riflessi sulle onde del lago. Per chi volesse godersi i fuochi, ma evitando il traffico gardesano, a Rovato c'è la Festa di Sant'Andrea con musica dal vivo e ricco stand gastronomo. Attenzione però: la sagra si terrà da giovedì a lunedì, ma solo in quest'ultima giornata, alle 22.30, si terrà l'atteso show pirotecnico.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!