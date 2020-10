Cosa fare a Brescia dal 2 al 4 ottobre: i migliori eventi del weekend

E' in arrivo il primo weekend dell'anno veramente autunnale, che porterà nel "menù" bresciano attesi eventi cittadini - come la Notte della Cultura, Librixia e il Festival LeXgiornate - e ottime sagre per godersi queste giornate che alterneranno sole e pioggia: la Sagra del Cinghiale a Sulzano, Profumo di Spiedo a Serie, i Wine Days a Brescia e i Birrifici in Giardino a San Felice. Non mancheranno poi mercatini e fiere vintage, per godersi una passeggiata e lo shopping dal gusto un po' retrò.



Come ogni settimana, Bresciatoday ha scelto i migliori eventi del fine settimana apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!

Gli eventi

- Brescia: Librixia

Fiera del Libro con bancarelle e incontri

- Brescia: Notte della Cultura

Tanti eventi e musei aperti fino alle 23

- San Felice del Benaco: Birrifici in Giardino

Festa della birra con musica live

- Grotte di Catullo: Passeggiata nell’oliveto

Alla scoperta del prestigioso parco

- Serle: Profumo di Spiedo

In osterie e ristoranti il piatto tipico bresciano

- Breno: Mercatino dell'usato

Bancarelle vintage in piazza Mercato

- Brescia, Festival LeXGiornate

"Primo round" del festival culturale

- Valeggio Veste il Vintage

Mercatino vintage a Valeggio sul Mincio

- Brescia: Wine Days

Fiera del vino alla Latteria Molloy

- Sulzano: Sagra del Cinghiale

Sagra nei ristoranti convenzionati

- Brescia: Creattiva

Fiera Nazionale delle arti manuali

- Iseo: Mercatino vintage e non solo

Shopping retrò in viale Repubblica

- Festival Pianistico Internazionale

Musica in festa al Teatro Sociale di Brescia

- Gardaland Oktoberfest

Festa bavarese con giochi e animazioni

- Limone: Visite alla limonaia del Castel

Il fascino delle antiche limonaie sul Garda

- Brescia: Juan Navarro Baldeweg al Capitolium

Mostra sul celebre architetto e scultore

- Soncino: Quattro passi nel borgo

Visite al meraviglioso borgo medioevale

- Padernello: visite guidate al castello

Appuntamento con la cultura nel maniero medievale

- Boario Fiere: Leonardo Da Vinci in 3D

Mostra all'area fiera

- Valcamonica: Oltreconfine Festival

Spettacoli e incontri culturali