Cosa fare a Brescia dal 2 al 4 luglio: i migliori eventi del weekend

Tutte le migliori proposte in città e in provincia

Mercatini vintage e passeggiate culturali, mostre e cinema all'aperto, gli spettacoli del Teatro Romano e del Chiostro di Santa Chiara. E poi tante rassegne enogastronomiche, gli Europei sul maxi schermo e l'attesa Festa dell'Opera: l'estate bresciana entra sempre più nel vivo, offrendo un'ampia gamma di appuntamenti, per ogni gusto e per ogni fascia d'età.



L'elenco completo degli eventi in programma è disponibile alla nostra pagina " Cosa fare in città ", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!