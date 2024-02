Appuntamento con lo shopping per il primo weekend di febbraio. A Paratico, sul Lungolago Marconi, è in programma "Un Tuffo nel Passato", a cura dell’Associazione Naturalmente Paratico: giunto ormai alla 14esima edizione, si tratta di un mercatino per soli hobbisti con antiquariato, artigianato e tanta creatività, nella bellissima cornice del Lago d'Iseo.

A Brescia, da non perdere ​la Festa dei Popoli, manifestazione nata per promuovere l'incontro tra le diverse culture presenti sul territorio, attraverso la convivialità e la condivisione di momenti di serenità. Sempre in città, al museo di Santa Giulia continua la mostra "La Spedizione dei Mille" con le opere di Giuseppe Nodari: nato a Castiglione delle Stiviere nel 1841, attraverso la sua memoria – cristallizzata in dettagliate illustrazioni – sarà possibile ripercorrere una delle vicende più note del Risorgimento italiano.



In ambito culturale, un altro appuntamento da segnalare è quello della Microeditoria del Fumetto, organizzato presso la Rocca San Giorgio di Orzinuovi: si tratta di un festival dedicato all'autoproduzione e al fumetto indipendente. L'evento avrà luogo domenica dalle ore 10 alle 19.



Per i più golosi, a Lonato continua il circuito gastronomico denominato "Töt Porsèl", che vede "sua maestà" il maiale protagonista nei menù dei 13 ristoranti aderenti all'iniziativa. Tante le specialità bresciane da gustare: empiöm di maiale alla griglia, costine al Groppello, os de stòmec e molto altro.



Infine, largo al divertimento. In provincia iniziano le prime feste di carnevale. A Iseo, Artogne, Gianico, Sale Marasino... sarà una domenica di grande gioia e spensieratezza, con cortei e sfilate in maschera, esibizioni, premiazioni e tanto altro ancora.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!​