Spettacoli, feste di paese, sagre e mercatini: questa bellissima estate bresciana continua ad offrire tanti, imperdibili eventi, presentando un ricco programma anche per il weekend del 19 e 20Â agosto.



Occhi puntati sulla Valcamonica, dove "Camunerie'' torna per far rivivere il Medioevo nel castello di Breno. Grande intrattenimento con combattimenti, funamboli e giullari, falconieri, musici e tanto altro ancora, per accompagnare i visitatori in un indimenticabile viaggio nel tempo. A Bienno prenderà invece il via la "Mostra Mercato", storica manifestazione giunta alla sua 31esima edizione; dal 19 al 27 agosto, il centro storico del borgo rivivrà i fasti di un tempo, trasformandosi in "bottega viva" grazie a centinaia di artigiani ed artisti, che allestiranno le proprie botteghe tra le viuzze ombreggiate, nelle piazze, nei cortili e negli antichi palazzi.



Per i più golosi, dai laghi alla Bassa non mancheranno le tradizionali sagre e feste di paese, con ricchi stand gastronomici e musica dal vivo. In città , continuano invece i grandi concerti della Festa della Radio, mentre – sul lago d'Iseo – torna l'atteso "Un tuffo nel passato", il bellissimo mercatino vintage sul lungolago, l'ideale per una giornata da trascorrere tra tuffi in spiaggia e un po' di shopping.



L'elenco completo degli appuntamenti è disponibile alla nostra pagina " Cosa fare in città ", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon anno a tutti!