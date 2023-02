Cosa fare a Brescia dal 17 al 19 febbraio: i migliori eventi del weekend

Continua nel weekend il grande evento "Light if life", la festa delle luci di A2A per "Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023". Organizzata in collaborazione con il Comune e Fondazione Brescia Musei, ha come vero cuore pulsante il castello, arroccato sul Cidneo, che al suo interno accoglie ben 14 installazioni luminose, per un mondo fantastico e onirico dove la luce e i colori sono i protagonisti indiscussi della notte.



Sempre in città, torna l'atteso Festival dell’Oriente: musiche e atmosfere magiche accompagneranno i visitatori al Brixia Forum in un'atmosfera ricca di emozioni. L'Oriente ed il suo immenso patrimonio artistico saranno fedelmente rappresentati da numerose danze tipiche, canti tradizionali ed esibizioni di folklore. Un evento davvero da non perdere.

Sarà un successo assicurato anche per "Vinokilo", ovvero il market degli abiti (vintage) venduti... al chilo. Avete letto bene: gli abiti saranno letteralmente pesati, con fascia di prezzo 50-30 euro. L'originale mercato si terrà negli spazi di "Propaganda 3" in Via Solferino a Brescia: sugli stand ci saranno accessori e abiti, alternative di capi diversi e suddivisi per tipologie, brand, anni, stili, forme, tessuti e colori e taglie dalla XXS alla Plus.

Continuano le mostre e gli appuntamenti in programma nei musei, per questo eccezionale anno della cultura. A Palazzo Martinengo, c'è la bellissima esposizione "Lotto, Romanino, Moretto, Ceruti. I campioni della pittura a Brescia e Bergamo": si tratta di una selezione di oltre 80 capolavori provenienti da collezioni pubbliche e private sia italiane sia estere, che permette (per la prima volta) di indagare e mettere a confronto diretto i campioni della pittura rinascimentale e barocca, attivi nelle due città durante i quattro secoli di dominazione veneziana.

Poi tre grandi novità inaugurate questa settimana: "Miseria&Nobiltà", la monografica di Giacomo Ceruti che mette in luce, grazie agli eccezionali prestiti da Parigi, Vienna, Madrid, Göteborg e da numerose collezioni pubbliche e private italiane, da un lato il radicamento di Giacomo Ceruti nell'avventura della 'pittura della realtà' in Lombardia, dall’altro il respiro internazionale del suo percorso.

Sempre a Santa Giulia, si potrà visitare anche "Immaginario Ceruti. Le stampe nel laboratorio del pittore": l'esposizione apre uno spiraglio sulla poco nota bottega di Giacomo Ceruti, illustrando come l'artista, in tutta la sua carriera, trasse suggestioni più o meno puntuali dall'infinito repertorio calcografico.

Infine "David LaChapelle per Giacomo Ceruti. Nomad in a Beautiful Land": mostra fotografica originale di LaChapelle, presenta un'opera inedita eseguita dal celebre artista americano per Brescia e ispirata alla produzione pauperistica di Ceruti. La Pinacoteca Tosio Martinengo ospita questo scatto per narrare, attraverso un linguaggio nuovo e contemporaneo, le sale solitamente dedicate al pittore degli ultimi, insieme alla serie "Jesus is my homeboy" del 2003.

Per quanto riguarda la provincia, in questi giorni a Lonato prosegue il tradizionale circuito gastronomico denominato "Töt Porsèl", che vede "sua maestà" il maiale protagonista nei menù di 12 ristoranti aderenti all'iniziativa.

A Paratico, sul Lungolago Marconi, domenica si terrà "Un Tuffo nel Passato", un mercatino per soli hobbisti con prodotti di antiquariato, artigianato e creatività. Restando in tema vintage, a Rovato è in arrivo "La Soffitta in Piazza", evento in programma dalle 7 alle 17 in piazza Palestro, mentre a Lonato l'appuntamento è con lo storico "Mercantico", rassegna di antiquariato e collezionismo nata nel lontano 1996.

Tante le feste di carnevale in piazza: da segnalare, a Rovato, l'annuale sfida per il travestimento più bello, che – per questa edizione – avrà come tema "I magnifici anni '80". I partecipanti sfileranno sul palco e i migliori verranno premiati (per il primo posto, ci sono in palio 500 euro). La festa sarà allietata da animazione musicale, trucca bimbi e gonfiabili.

A Clusane – con partenza da Piazzale Refidim e arrivo sul lungolago – domenica pomeriggio si terrà invece la tradizionale sfilata in maschera. Saranno presenti stand gastronomici con vin brulé e frittelle.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon anno a tutti!