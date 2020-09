Cosa fare a Brescia dal 18 al 20 settembre: i migliori eventi del weekend

È in arrivo un weekend dalle temperature estive, che, tra sabato e domenica, raggiungeranno picchi anche di 27°C. Un fine settimana ideale, dunque, per godersi le feste della birra e del cibo di strada in programma nella nostra provincia. Ma non solo: ci saranno anche mercatini, mostre, il Festival Franciacorta con le visite alle prestigiose cantine e - appena oltre 'confine' - l'imperdibile ChocoMoments di Riva del Garda.

Come ogni settimana, Bresciatoday ha scelto i migliori eventi del weekend apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!

Gli eventi

- Rovato: Lo Sbarazzo

Mercato in piazza Cavour

- Castel Mella: Eatinero

Festival del cibo di strada

- Gardaland Oktoberfest

Festa bavarese con giochi e animazioni

- Padenghe: Copelia Beer Fest

Festa della birra artigianale e street food

- Riva del Garda: ChocoMoments

Fiera del cioccolato con creazioni live

- Limone: Visite alla limonaia del Castel

Il fascino delle antiche limonaie sul Garda

- Brescia: Juan Navarro Baldeweg al Capitolium

Mostra sul celebre architetto e scultore

- Brescia: Metamorfosi Festival

Eventi e incontri per un'arte "resiliente"

- Coccaglio: Alice nel paese delle meraviglie

Spettacolo teatrale a ingresso gratuito

- Festival Franciacorta

Visite in cantina, menù dedicati e molto altro

- Brescia: Fiera dei birrifici italiani

Fiera della birra con stand gastronomico

- Soncino: Quattro passi nel borgo

Visite al meraviglioso borgo medioevale

- Padernello: visite guidate al castello

Appuntamento con la cultura nel maniero medievale

- Boario Fiere: Leonardo Da Vinci in 3D

Mostra all'area fiera

- Valcamonica: Oltreconfine Festival

Spettacoli e incontri culturali