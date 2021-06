Cosa fare a Brescia dal 18 al 20 giugno: i migliori eventi del weekend

Tutte le migliori proposte in città e in provincia

La grande Festa della Musica e l'arrivo della 1000 Miglia, con uno spettacolare passaggio sul lago di Garda. E poi il cinema sotto le stelle, le mostre del Brescia Photo Festival, le partite degli Europei su maxi schermo e tanto altro ancora per questo weekend in arrivo, che si annuncia davvero bollente con temperature oltre i 30°C.

L'elenco completo degli eventi in programma è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!