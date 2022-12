Cosa fare a Brescia dal 16 al 18 dicembre: i migliori eventi del weekend

Il Natale è ormai alle porte e, quello in arrivo, è l'ultimo weekend utile per fare scorta di regali tra decine e decine di bancarelle, ma anche per divertirsi con spettacoli di musica e artisti di strada, i villaggi di Babbo Natale e le giostre per i più piccoli, le piste di pattinaggio sul ghiaccio, senza dimenticare gli stand con le caldarroste e il vin brûlé per scaldarsi un po'. Dalla montagna ai laghi, dalla città alla Bassa, gli appuntamenti sono davvero tanti. Per i più golosi, invece, ricordiamo che a Serle continua l'edizione 2022 di "Profumo di Spiedo": ristoranti, trattorie e agriturismi del paese propongono la tradizionale rassegna enogastronomica, nata per promuovere il piatto tipico bresciano per eccellenza.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina " Cosa fare in città ", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!