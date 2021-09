Cosa fare a Brescia dal 17 al 19 settembre: i migliori eventi del weekend

Tutte le migliori proposte in città e in provincia

È in arrivo un altro weekend ricco di eventi. Dal 17 al 19 settembre, a farla da padrone saranno soprattutto le specialità culinarie che solo la nostro provincia sa offrire: dalle sagre alle feste di paese, dal cibo di strada alle rassegne enogastronomiche, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Senza dimenticare che continua il festival delle cantine aperte in Franciacorta.



Non solo golosità: ci saranno anche mercatini, mostre, visite guidate e l'atteso Festival LeXGiornate, con ospiti illustri da tutta Italia. Un menù con un'ampia gamma di scelta: sarà davvero impossibile annoiarsi.

L'elenco completo degli eventi in programma è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!