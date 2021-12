Cosa fare a Brescia dal 17 al 19 dicembre: i migliori eventi del weekend

È l'ultimo weekend prima dell'arrivo del Natale. Ed anche l'ultima opportunità, dunque, per andare in cerca di regali nei tanti mercatini sparsi un po' in tutta la provincia (e non solo); per chi non fosse in 'modalità' shopping, sarà l'occasione per gustare qualche golosità invernale, dallo street food alle tradizionali caldarroste, magari accompagnate da un buon bicchiere di vin brûlé.

Ma non è tutto. Ci saranno concerti itineranti in piazze e strade, anche a Brescia città, piste per il pattinaggio sul ghiaccio e – per chi volesse invece restare un po' al caldo – una serie di mostre ed eventi culturali.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!