Cosa fare a Brescia dal 16 al 18 settembre: i migliori eventi del weekend

Sarà il weekend che segna la fine della stagione estiva, probabilmente. Ma niente paura, il menù degli eventi della nostra provincia resta ricchissimo; cambieranno solamente un po' i sapori.



In Franciacorta continua il festival delle cantine aperte, tra gustose proposte gastronomiche, coinvolgenti iniziative culturali e sportive. Un'opportunità davvero unica per immergersi nell'atmosfera di un magnifico territorio, dove – tra monasteri, castelli e dimore storiche immersi nei vigneti – nasce un vino davvero unico.



Giunto ormai alla dodicesima edizione, a Paratico è invece in programma "Un Tuffo nel Passato", mercatino per soli hobbisti con antiquariato e creatività. Restando in tema shopping, ci sono altri due importanti appuntamenti: in Piazza Cavour e nelle vie del centro di Rovato si svolgerà lo "Sbarazzo", il mercato degli sconti con tante occasioni proposte dai commercianti locali, mentre a Orzinuovi arriva "La Piazza dei Tesori Antichi", con decine di stand in piazza Vittorio Emanuele II, tra vintage e collezionismo.



Spostandoci a Palazzolo sull'Oglio, ecco invece una bellissima rievocazione storica: nell'antico quartiere di Mura, per tre giorni saranno ricostruite le mura e le porte medievali, riaperte le locande, riproposte musiche e danze del periodo storico, mentre – nei vicoli o nei portoni delle vecchie abitazioni – troveranno posto gli artigiani con i vecchi mestieri. Tantissimi, inoltre, gli spettacoli d'intrattenimento e gran finale pirotecnico.



Per i più golosi, infine, a Castel Mella torna "Eatinero - Festival del cibo di strada", la manifestazione dedicata allo street food gourmet organizzata con il patrocinio del Comune. Il Festival si svolgerà, come di consueto, sotto le volte del mercato coperto e coinvolgerà food truck provenienti da tutta Italia, tra cui un affascinante beer truck con oltre 20 spine, ognuna dedicata a una diversa birra artigianale prodotta da un microbirrificio italiano e in più la novità di quest'anno: i cocktail alla spina con distillati artigianali. Sarà animato inoltre da gruppi musicali appartenenti alla scena underground del territorio e, per i più piccoli, da giochi gonfiabili, truccabimbi, laboratori e letture.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!