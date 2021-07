Cosa fare a Brescia dal 16 al 18 luglio: i migliori eventi del weekend

Tutte le migliori proposte in città e in provincia

Nell'estate bresciana è in arrivo un altro weekend all’insegna del divertimento. Da venerdì 16 a domenica 18 luglio, concerti, rassegne enogastronimiche, mostre e mercatini animeranno città e provincia. Si va dal festival Jazz on the Road al concerto di Niccolò Fabi, dal Country Fest di Villanuova al mercatino Remember Vintage in castello a Brescia: un menù davvero ricchissimo.

L'elenco completo degli eventi in programma è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!