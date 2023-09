Sarà il weekend che segna la fine della stagione estiva, prima dell'arrivo dell'autunno. Ma niente paura, il menù degli eventi della nostra provincia resta ricchissimo; cambieranno solamente un po' i sapori.



In Franciacorta c'è il festival delle cantine aperte, tra gustose proposte gastronomiche, coinvolgenti iniziative culturali e sportive. Un'opportunità davvero unica per immergersi nell'atmosfera di un magnifico territorio, dove – tra monasteri, castelli e dimore storiche immersi nei vigneti – nasce un vino davvero unico.



Giunto ormai alla dodicesima edizione, a Paratico è invece in programma "Un Tuffo nel Passato", mercatino per soli hobbisti con antiquariato e creatività . Restando in tema shopping, ci sono altri due importanti appuntamenti: in Piazza Palestro a Rovato si svolgerà  "La soffitta in piazza", con tanti stand dove trovare mobili antichi e oggetti vintage, mentre a Lonato arriva il "Mercantico", con decine di bancarelle nel centro storico, tra antiquariato e collezionismo.



Spostandoci a Palazzolo sull'Oglio, ecco invece una bellissima rievocazione storica: nell'antico quartiere di Mura, per tre giorni saranno ricostruite le mura e le porte medievali, riaperte le locande, riproposte musiche e danze del periodo storico, mentre – nei vicoli o nei portoni delle vecchie abitazioni – troveranno posto gli artigiani con i vecchi mestieri. Tantissimi, inoltre, gli spettacoli d'intrattenimento e gran finale "piromusicale".



L'elenco completo degli appuntamenti è disponibile alla nostra pagina " Cosa fare in città ", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon anno a tutti!