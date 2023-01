Cosa fare a Brescia dal 14 al 15 gennaio: i migliori eventi del weekend

Il weekend di metà gennaio si apre con la Fiera Regionale di Lonato del Garda, giunta alla sua 65esima edizione. Centinaia di stand e bancarelle, di prodotti agricoli e d'artigianato, coloreranno le vie del centro cittadino (e non solo). Da non perdere, nella bellissima Sala Celesti del municipio, la mostra fotografica dal titolo "Il Giglio. I dieci anni che sconvolsero l'isola". Sempre a Lonato, continua in questi giorni anche il tradizionale circuito gastronomico denominato "Töt Porsèl", che vede "sua maestà" il maiale protagonista nei menù di 12 ristoranti aderenti all'iniziativa.

A Pontoglio è tempo invece della Sagra del Casoncello. Durante il primo mese dell'anno, da ben 137 anni le famiglie pontogliesi festeggiano Sant'Antonio Abate e la tradizione vuole che si preparino i famosi casoncelli, rigorosamente fatti a mano uno a uno e chiusi con i rebbi della forchetta. A Castelcovati va poi in scena la 15esima Sagra di Sant'Antonio, una manifestazione ricca di storia e di tradizioni locali. Il momento più atteso è quello di domenica, quando decine di bancarelle coloreranno la piazza, con prodotti enogastronomici, di artigianato locale e di hobbismo.



Domenica, a Calvisano, in alto i calici con l'ottava edizione di "Vino-indipendente", la mostra mercato del vino artigianale e naturale. La rassegna raggruppa quei vignaioli che, scrivono gli organizzatori, "difendono l’integrità del proprio territorio, con una forte etica ambientale, per produrre un vino che prevede il minor numero possibile di interventi in vigna e in cantina, attraverso l’assenza di additivi chimici e di manipolazioni innaturali da parte dell’uomo".

A Rovato, da non perdere il tradizionale appuntamento con "La Soffitta in Piazza", il mercatino vintage e dell'antiquariato (in programma dalle 7 alle 17 in piazza Palestro), mentre a Castelcovati il "Grandioso Presepio Storico" è ancora visitabile presso la chiesa di Sant'Alberto di fronte alla Parrocchiale; tra statuine in movimento, luci e paesaggi, è uno spettacolo davvero unico.

Per la musica e il divertimento, gli occhi sono invece rivolti alla città. Alla Latteria Molloy torna "Forever Young" , la grande revival night dei mitici anni '80. Esattamente 6 anni fa, ci fu la prima festa nella storica discoteca di via Ducos: doveva essere un evento unico, ma, visto il successo, è diventato un raduno generazionale: il nuovo appuntamento si terrà sabato notte a partire dalle 22.30. A Palazzo Martinengo Colleoni prosegue infine la mini rassegna MO.CA Suona Pop con il concerto di Marco Ziliani: la serata inizierà alle 20.30 con il DJ set di Marco Bellebono e proseguirà con il live del polistrumentista e compositore di Riva del Garda.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon anno a tutti!