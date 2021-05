Cosa fare a Brescia dal 14 al 16 maggio: i migliori eventi del weekend

Tutte le migliori proposte in città e in provincia

Sarà un weekend all'insegna della bellezza e della cultura, quello in programma da venerdì 14 a domenica 16 maggio. Concerti, spettacoli teatrali, film e visite guidate, ma – soprattutto – le attese Giornate FAI di Primavera, il primo grande evento nazionale dedicato all'arte organizzato dopo l’ultimo periodo di lockdown, che porterà all’apertura di 600 gioielli italiani (tra parchi, chiese, musei e palazzi) in 300 città e in 19 regioni.



Come ogni settimana, abbiamo scelto per voi tutti i migliori in programma: buon divertimento!